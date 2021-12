Captain Tsubasa, lo spin-off Kids Dream cambia rivista di pubblicazione

Captain Tsubasa è senza dubbio uno degli spokon più famosi di sempre. Scritta e disegnata da Yoichi Takahashi a partire dal 1981, la serie manga conta 37 volumetti e diversi adattamenti anime. In Italia la serie è conosciuta anche come Holly e Benji, e ha inoltre avvicinato molti ragazzi al gioco del calcio in tutto il mondo.

Pensate che qualche tempo fa proprio Takahashi di Holly e Benji ha disegnato i giocatori del Barcellona, alcuni dei quali sono stati fan del suo manga da piccoli. Captain Tsubasa racconta la storia di Oliver Hutton e Benjamin Price, giovani che sognano di giocare nelle più grandi squadre di calcio europee, ma soprattutto di portare il loro Giappone alla vittoria della Coppa del Mondo.

La serie conta tantissimi sequel e spin-off, alcuni dei quali mai pubblicati in Italia. All'inizio del 2021 si è concluso Memories Side Stories di Captain Tsubasa, e ora un'altra pubblicazione legata alla serie si accinge a subire delle modifiche. Stiamo parlando di Captain Tsubasa: Kids Dream, che come annunciato nel numero 10 di Captain Tsubasa Magazine da aprile cambierà rivista di pubblicazione.

Kids Dream viene pubblicato sin dal suo esordio su Saikyo Jump, mentre da aprile 2022 si sposterà proprio su Captain Tsubasa Magazine. Lo spin-off è scritto da Yoichi Takahashi e disegnato da Kunikazu, e ha avuto inizio nel 2018. Purtroppo, non ci sono segnali di una sua possibile pubblicazione in Italia, ma in futuro, chissà...