Captain Tsubasa sta per tornare su Italia 1, ecco la programmazione Mediaset

Con la Serie A che è appena terminata, il calcio sarà ugualmente presente nelle case dei tifosi italiani non solo per via degli Europei, ma anche grazie all'imminente ritorno di Captain Tsubasa, leggendaria serie animata da noi meglio conosciuta come Holly & Benji.

I nuovi episodi di Captain Tsubasa, terzo remake dell'anime originale del 1983 tratto dall'opera di Yoichi Takahashi, arriveranno su Italia dall'8 giugno. Nel nostro paese, il primo arco narrativo di questa riedizione è stato trasmesso da Mediaset, in prima visione assoluta, dal deicembre 2019 fino al 23 febbrario 2020. Dopo oltre un anno di attesa, l'avventura di "Oliver Hutton", aka Ozora Tsubasa, potrà finalmente proseguire.

La serie animata era stata interrotta con la messa in onda dell'episodio 28, che coincide con la fine dell'arco narrativo degli studenti delle scuole elementari. Dall'8 giugno, nel day-time delle 13:45, verranno trasmessi i restanti episodi di Captain Tsubasa. Questo ritorno, dunque, coincide con il secondo e ultimo arco narrativo, intitolato arco degli studenti delle scuole medie e che va dall'episodio 29 al 52.

La serie animata è attualmente in replica ogni sabato alle ore 8:25 e la domenica alle 7:55 con ben tre episodi per volta. Questo nuovo annuncio conferma il recente "ritorno di fiamma" di Mediaset nei confronti degli anime. Difatti, da poco Naruto Shippuden è tornato su Italia 2, mentre per il doppiaggio italiano di ONE PIECE c'è da aspettare ancora un po'.