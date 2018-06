Captain Tsubata - Holly e Benji: nell'11° episodio ci sarà un difficile match da disputare

È l'ora dell'episodio 11 di Capitano Tsubasa! Il Nankatsu SC sta affrontando il loro primo vero torneo e deve affrontare molti alti e bassi. Per il momento non possiamo che rallegrarci e vegliare su di loro. L'episodio andrà in onda il 12 giugno 2018, 1:05 (JST). Come sempre, vi proponiamo degli screenshot e la sinossi ufficiale dell'episodio.

Ricordiamo che questo anime è il remake dell'opera di Yoichi Takahashi conosciuta in Italia con il titolo di Holly e Benji. Ammiriamo i primi scatti e la sinossi di una puntata in cui un match importante sta per entrare nel vivo!

Episodio 11 - Una partita sorprendentemente difficile

Il torneo nazionale di calcio giovanile per la prefettura di Shizuoka è iniziato. Il Nankatsu SC è stato in grado di procedere alle semifinali senza problemi, ha segnato una tripletta nel loro primo tempo e ora affronta il suo prossimo avversario, lo Shimada SC. Invece di Wakabayashi, che si è fatto male alla gamba e dovrebbe riposare, la squadra ha deciso che Morizaki agirà come portiere per questa partita. Ma non appena il gioco inizia, lascia passare una palla e dà alla Shimada un vantaggio! Naturalmente, il Nankatsu inizia a scontrarsi tra i loro membri e in qualche modo non riescono a trovare un buon ritmo, nonostante stiano lottando duramente.

Voi state seguendo il nuovo anime su Holly e Benji? Sapete che di recente è tornato in edicola il manga originale di Takahashi?

In calce vi lasciamo le immagini in anteprima dell'episodio 11.