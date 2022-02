Card Captor Sakura: il manga delle CLAMP torna con una prestigiosa edizione Star Comics

A fine febbraio, torna la magia di un manga che ha fatto sognare un'intera generazione. L'amatissima opera anni Novanta delle CLAMP torna in una splendida, prestigiosa edizione da collezione firmata Edizioni Star Comics. Ecco i dettagli sul ritorno di Card Captor Sakura.

Il 2022 è l'anno di Card Captor Sakura in Italia. Se Yamato Video ha recentemente annunciato il doppiaggio italiano del sequel Card Captor Sakura: Clear Card, Edizioni Star Comics ci riporta invece il manga originale delle CLAMP.

Dal 23 febbraio 2022, l'allegra e coraggiosa Sakura torna in Italia con una nuova edizione da collezione di altissima qualità, estremamente fedele all'originale giapponese. I nove volumi dell'opera sono realizzati a partire da materiali completamente rimasterizzati, dotati di frontispazi a colori e copertina con finiture dorate. A rendere ancora più imperdibile la Card Captor Sakura Collector's Edition, sono gli allegati inclusi in ognuno di essi: nove card da collezione che, una volta riunite, comporranno un'imperdibile illustrazione.

Nato dal collettivo artistico conosciuto con il nominativo di CLAMP, Card Captor Sakura racconta la storia delle Clow Cards, all'apparenza delle semplici carte, ma in realtà dotate di poteri magici. Create dal mago supremo Clow Reed, dovevano essere sigillate in un antico libro. Quando però Sakura ne infrange uno, queste finiscono disperse. Alla ragazza tocca il compito di recuperarle, evitando che il mondo cada in rovina.

Card Captor Sakura, che fa seguito alle terrificanti storie di Kazuo Umezz portate da Star Comics, arriva a un prezzo standard di 9,90 euro a volume.