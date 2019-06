Card Captor Sakura e Megalo Box su Netflix dal primo luglio

Appena una settimana fa Netflix aveva annunciato l'arrivo in Spagna di Card Captor Sakura, la famosa serie dele CLAMP, che adesso arriverà anche in Italia in contemporanea: dal primo luglio la serie sarà disponibile in tutti e 70 i suoi episodi, con doppiaggio in italiano. Nello stesso giorno arriverà anche Megalo Box.

In Italia fino a oggi l'anime era stato trasmesso esclusivamente da Mediaset, che nel corso degli anni lo ha riproposto più volte: l'ultima stagione soltanto era stata trasmessa su Yamato Video: la produzione originale era di Madhouse, che aveva diviso l'intera serie in due stagioni, mandandola in onda dall'aprile del 1998 al marzo del 2000, quando uscirono anche due film di animazione basati chiaramente sulla versione anime.



Intanto quest'anno, in occasione del ventesimo anniversario della nascita dell'opera, le CLAMP hanno anche annunciato un sequel: Cardcaptor Sakura: Clear Card è arrivato in Italia nel mese di maggio di quest'anno, edito da Star Comics, e ovviamente è stata anche creata una nuova versione animata, che in Giappone è stata trasmessa da gennaio 2018 e in Italia in simulcast da Yamato Video e su Man-ga. La vicenda racconta la storia di Sakura Kinomoto, una bambina di 14 anni (nell'originale 10) che nella biblioteca del padre trova un libro intitolato The Clow, che nasconde al suo interno un animale parlante di nome Kero-chan, Guardiano del Sigillo e protettore delle carte contenute nel libro. A Sakura verrà dato il compito di recuperare tutte le carte andate perse con la rottura del sigillo, dando vita a una serie di numerose vicende che condurranno Sakura anche fuori dal Giappone, come raccontato nel primo OAV che fa da collante tra le due serie.



Come anticipato, anche Megalo Box arriverà dal primo luglio su Netflix: creata in commemorazione del cinquantesimo anniversario del manga Rocky Joe, la serie è incentrata sul Megalo Boxing, uno sport popolare che assomiglia molto al pugilato, fatto salvo per quanto riguarda l'armatura che indossano i combattenti. Protagonista della vicenda è Junk Dog, noto come JD, impegnato in numerosi incontri clandestini truccati. L'anime è composto da 13 episodi ed è andato in onda dall'aprile al giugno dello scorso anno su VVVVID.