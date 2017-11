Cardcaptor Sakura: key visual e trailer per i nuovi progetti legati al brand

Lanciato nei lontani anni ’90, il brand disi appresta a tornare sul mercato (e sui nostri schermi) grazie alla rimasterizzazione in 4K delle prime due serie d’animazione e soprattutto al lancio di una terza, che esordirà sul circuito televisivo nipponico nel mese di gennaio 2018.

Intitolate “Cardcaptor Sakura: Clow Card-hen” e “Cardcaptor Sakura: Sakura Card-hen”, e composte rispettivamente da 46 e 24 episodi, le due serie televisive lanciate fra l’aprile del 1998 ed il marzo del 2000, saranno infatti raccolte in un unico cofanetto DVD e Blu-ray disc. Entrambe le edizioni home video sarano disponibili nei negozi nipponici a partire dal prossimo 22 dicembre.



Per quanto riguarda invece “Cardcaptor Sakura: Clear Card-hen”, il nuovo anime prodotto dallo studio Madhouse, sappiamo finora che sarà ambientato tre anni dopo la conclusione del manga originale. Sakura Kinomoto, la protagonista dell'opera, frequenta oggi lo stesso istituto di Shaoran Li e, in seguito ad un bizzarro sogno, tutte le sue carte Clow sono diventate trasparenti ed inutilizzabili. Guidati da una chiave apparsa proprio durante un sogno, la ragazza e i suoi amici dovranno dunque combattere un nuovo nemico alquanto enigmatico.

In attesa di scoprire ulteriori dettagli sul nuovo anime e sulla rimasterizzazione delle serie già trasmesse in Italia sulle reti Mediaset, vi lasciamo con la nuova key visual della terza stagione inedita e alcuni trailer di ambedue i progetti.

Ideato dal gruppo CLAMP, il manga di Cardcaptor Sakura è stato pubblicato in Giappone sul mensile Nakayoshi dal 1996 al 2000. I dodici volumetti di cui si compone l’opera sono stati pubblicati anche in Italia dall’editore Star Comics.