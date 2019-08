Cardfight!! Vanguard: pubblicate varie informazioni sul nuovo arco narrativo

Nel corso di queste ultime ore, Bushiroad ha rivelato varie informazioni relative al nuovo arco narrativo di Cardfight!! Vanguard, anime tratto dal gioco di carte collezionabili creato da una collaborazione fra Akira Itō, Satoshi Nakamura e il presidente della Bushiroad, Takaaki Kidani.

Andando più nel dettaglio, in primis sono stati rivelati i vari doppiatori giapponesi che lavoreranno a Cardfight!! Vanguard: Shinemon Arc (Cardfight!! Vanguard: Shinemon-hen), ovvero:

Syuta Morishima nei panni di Shinemon Nitta

Daisuke Hyuga nei panni di Mark Whiting

Seiji Maeda nei panni di Tatsuya Tachibana

Yui Horie nei panni di Mikuru Shindō

Makoto Furukawa nei panni di Rive Shindō

Hikaru Tono nei panni di Misaki Tokura

Mai Fuchigami nei panni di Esuka Hibino

Nami Miyaki nei panni di Nanami Gonomi

Shin'ichirō Kamio nei panni di Tonori Fujinami

Keiichi Sonobe nei panni di Butler

Takehito Koyasu nei panni di Yūichirō Kanzaki

Ryotaro Okiayu nei panni di Ryūtarō Oyama

Ryota Takeuchi nei panni di Ruga Kaizu

Successivamente è stato svelato che la versione sottotitolata in inglese dell'anime sarà presentata in anteprima su YouTube e Crunchyroll il 24 agosto. La versione doppiata in inglese sarà invece presentata in anteprima su YouTube il 28 agosto. Secondo quanto dichiarato, Aina Aiba si occuperà dell'opening-theme, "Lead the way", prodotta da Noriyasu Agematsu di Elements Garden, e il singolo CD sarà messo in vendita il 16 ottobre. Argonavis si occuperà invece dell'ending-theme "Gift", e il singolo CD contenente la canzone - insieme a "Starting Over" - sarà messo in vendita il 31 agosto.

Secondo quanto dichiarato, la storia dell'anime sarà incentrata sul personaggio di Shinemon Nitta nei suoi primi anni da studente delle scuole superiori prima di diventare il manager di Card Capital. La storia sarà ambientata circa dieci anni prima degli eventi di Cardfight!! Vanguard: High School Arc Cont. I personaggi Mikuru Shindō e Tatsuya Tachibana appariranno come studenti delle scuole medie del primo anno. Mark Whiting apparirà come uno studente liceale del terzo anno mentre Rive Shindō apparirà come insegnante di Shinemon. Altri personaggi confermati includono Misaki Tokura, Esuka Hibino, Nanami Gonomi, Tonori Fujinami, il maggiordomo, Yūichirō Kanzaki, Ryūtarō Ōyama e Rūga Kaizu.

Itsuro Kawasaki (Cardfight!! Vanguard G NEXT) è stato posto come director dell'anime, il tutto in collaborazione con OLM. Masanao Akahoshi (Future Card Buddyfight, Future Card Buddyfight 100) sta supervisionando la sceneggiatura mentre Satoshi Isono (Cardfight!! Vanguard G NEXT, Omamori Himari, Akane Maniax) sta lavorando al character design. La serie sarà presentata in anteprima giapponese su TV Aichi e TV Tokyo il 24 agosto per poi approdare su BS TV Tokyo, Niigata Sogo Television Inc., Hiroshima Home TV e Shizuoka Asahi TV. Inoltre, durante un livestream presentato in questi ultimi mesi, era stato rivelato che una nuova stagione dell'anime verrà presentata in anteprima ad aprile 2020.