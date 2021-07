Carletto il Principe dei Mostri è il nuovo annuncio di Yamato Video

Sono giorni caldi in casa Yamato Video. In occasione del suo trentesimo anniversario, il distributore italiano sta lentamente annunciando le novità dei prossimi mesi. Il quarto annuncio è una serie animata cult degli anni Ottanta, Carletto il Principe dei Mostri.

Dopo un periodo di fermo, ora il mondo degli anime doppiati in italiano è in continua espansione. Dopo l'annuncio dell'arrivo di Fire Force su Italia 2, completamente doppiato in italiano e privo di censure, di ARTE e di Lupin III - La partita italiana, è il turno dell'iconico Carletto.

"Yamato Video dà voce all'animazione! Festeggia con noi 30 anni di emozioni con tante sorprese! Si continua con: Carletto il Principe dei Mostri - i nuovi episodi", ha rivelato Yamato Video sulla propria pagina Facebook.

Gli episodi di Carletto il Principe dei Mostri vanteranno un cast di doppiatori di tutto rispetto. A prestare la propria voce al pestifero protagonista è Massimo Corizza. I doppiatori di Hiroshi, Conte, Wolf e Frankie sono rispettivamente Andrea Rotolo, Luca Ghignone, Pietro Ubaldi e Stefano Cutaia. Un occasione imperdibile per riscoprire un mito del passato e per tornare a cantare l'iconica sigla d'apertura firmata I Mostriciattoli. Quale sarà, secondo voi, il prossimo annuncio Yamato Video? Quale anime vorreste vedere doppiato in italiano?