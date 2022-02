Carnage festeggia trent'anni invadendo le cover di tutti i fumetti Marvel

Carnage compie trent'anni: l'alter ego alieno di Cletus Kasady, che lo scorso anno ha anche debuttato al cinema (qui la nostra recensione di Venom La Furia di Carnage), è infatti comparso per la prima volta in Amazing Spider-Man 360, pubblicato nel Marzo 1992. Per celebrare la ricorrenza, Marvel ha ovviamente deciso di fare le cose in grande.

Lungo tutto il mese di Marzo 2022, quasi tutte le testate pubblicate da Marvel Comics saranno affiancate da una variant cover a tema Carnage: si parla di ben 23 uscite totali, tra cui sono comprese Immortal X-Men #1, Captain Carter #1, Hulk #5, Iron Man #18 e Avengers #54.



Per il momento, Marvel ha svelato 5 "Carnage Forever Variant Covers", che condividiamo nella gallery in calce. Le cover mostrate sono quelle di Moon Knight #9, a cura di Dan Panosian; Amazing Spider-Man #91 di Humberto Ramos; Strange #1 di Francesco Manna; Spider-Woman #21 di David Nakayama; X-Men #9 di Ron Lim.



Le variant cover pubblicate mostrano gli eroi protagonisti delle diverse testate in versione Carnage. Lo stesso trattamento sarà riservato all'Uomo Ragno ad Aprile: per celebrare il sessantesimo anniversario dell'iconico personaggio, Marvel ha infatti annunciato diverse variant cover con gli eroi Marvel a tema Spider Man.



Tutte le "Carnage Forever Variant Covers" verranno pubblicate nel mese in cui cade il trentesimo anniversario della nascita del simbionte rosso, Marzo 2022. Per il momento non sono ancora noti i piani di Panini Comics circa un'ipotetica adozione dell'iniziativa anche in Italia.