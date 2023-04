Carnage Reigns: tutti contro il Simbionte nel nuovo evento crossover targato Marvel

La casa editrice Marvel Comics ha ormai abituato i lettori ad eventi periodici in cui antagonisti e supervillain riescono a ottenere potenziamenti tali da mettere in difficoltà anche gruppi di supereroi, e invadere molte testate in corso. Questo sarà il caso dell'imminente Carnage Reigns, crossover in cui il Simbionte sarà più pericoloso che mai.

A partire da mercoledì 3 maggio 2023, attraverso la pubblicazione della storia Carnage Reings: Alpha #1 scritta da Alex Paknadel e Cody Ziglar, e disegnata da Julius Ohta, avrà inizio il crossover che coinvolgerà direttamente non solo Miles Morales nella sua nuova serie, ma anche Iron Man e persino il supercattivo Red Goblin, nato dalla fusione del simbionte Carnage con il siero per divenire Goblin.

Se apparentemente lo scontro possa vedere a favore i due supereroi e Norman Osborn, va considerata la nuova, pericolosa, arma nelle mani di Carnage. Nel corso dell’evento King in Black Carnage riuscì ad entrare in possesso dell’armatura Extrembiote, ideata da Iron Man stesso. Intanto nel 2099, Miguel O’Hara sta affrontando una versione diversa, futuristica, di Carnage in quello che è un sequel diretto della storia dell’anno scorso Spider-Man 2099: Exodus.

La minaccia del simbionte rosso arriverà a colpire anche i Guardiani della Galassia, in particolare Groot, proprio nel corso della miniserie in quattro volumi scritta da Dan Abnett e disegnata da Damian Couceiro. Fateci sapere voi cosa vi aspettate da questo evento interamente dedicato a Carnage nei commenti. Prima di salutarci, vi lasciamo al nostro speciale dedicato al grande ritorno di Venom in King in Black, e agli ultimi aggiornamenti su Miles Morales e della sua vita da teenager.