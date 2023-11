Carnage è la nuova serie Marvel: ecco un'anteprima speciale

Tutto pronto per il debutto del fumetto Carnage, con protagonista il potente nemico di Spider-Man. In vista di quest'uscita, la Marvel ha voluto regalare ai suoi fan un'anteprima speciale dell'opera, che trovate disponibile in calce all'articolo.

Carnage, simbionte e alter ego di Cletus Kasady, è senza alcun ombra di dubbio uno dei super-criminali più temuti dell'Universo Marvel. Anche se i fan hanno molta più familiarità con il suo nemico, Venom, quest'uscita è stata estremamente attesa dai lettori.

In vista del debutto di Carnage #1, il team di Comicbook.com ha intervistato l'autore del fumetto Torunn Grønbekk in merito a quest'opera. Per questo scrittore, il ritorno in scena di Carnage e Cletus Kasady è uno degli eventi più importante della Marvel:

"A differenza di molti simbionti, Carnage e Cletus sono intrecciati in un modo molto particolare. Parlo per me, ma la cosa che mi ha fatto innamorare di Carnage è stato sicuramente Cletus", ha affermato Grønbekk su questi due personaggi. "E' lui la parte più interessante e penso che anche Carnage in qualche modo lo sappia. Parlando anche ai lettori, penso che molte persone si sentano come Cletus e Carnage [...] Non so quanto dovrei rivelare, ma questa [in riferimento al nuovo fumetto] è una sorta di lettera d'amore per il Cletus originale e spero che le persone che si sono divertite o si sono innamorate di Carnage e Cletus apprezzeranno la serie tanto quanto a me è piaciuto scriverla."

Il primo numero di Carnage sarà ufficialmente disponibile mercoledì 15 novembre in America del Nord in lingua inglese, online e negli store ufficiali Marvel. Tuttavia, non sono state rivelati informazioni circa il debutto in Italia di questa serie. Vi lasciamo con la copertina e le prime cinque pagine del fumetto, disponibili sul sito ufficiale Comicbook.