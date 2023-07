Carnage: il simbionte carnefice si prepara allo sterminio dei Venom

Negli ultimi anni i Simbionti dell’universo Marvel sono tornati a ricoprire ruoli importanti, ricevendo anche miniserie dedicate. Carnage ha ormai raggiunto lo status di minaccia per tutto il multiverso, e nel nuovo evento è pronto a sterminare ogni Venom.

La casa editrice ha infatti approfondito in anteprima cosa andremo a leggere all’uscita di Death of the Venomverse #1, fissata per il 2 agosto 2023 negli Stati Uniti d’America, e anche del secondo volume in arrivo esattamente due settimane più tardi.

Oltre a rivelare la cover, che trovate in fondo alla pagina, infatti è stata diffusa la descrizione ufficiale della serie “La fine del Venomverse è qui! Cullen Bunn e Gerardo Sandoval tornano insieme per riportare l’ascia simbiontica nel Venomverse! Intanto Carnage si è preparato, assorbendo abilità uniche da molti nemici di tutto l’Universo Marvel avendo in mente un unico obiettivo: uccidere tutte le versioni di Venom!”

Lo stesso Bunn ha condiviso il suo entusiasmo sulla serie, ammettendo di essere felice di poter tornare a scrivere dei Simbionti dopo aver lasciato Venom e gli altri da diversi anni. L’autore era sicuro di avere una storia dal grande potenziale tra le mani prima di proporla alla Casa delle Idee, e da quanto rivelato in un’intervista condivisa sul sito ufficiale della Marvel potrebbe essere solo la prima di altre.

E voi cosa vi aspettate o ne pensate del Death of the Venomverse? Ditecelo nei commenti. Prima di salutarci, vi lasciamo all’ultimo upgrade di Spider-Man, preso direttamente da un suo storico nemico, e a come il Ragnoverso rischia di diminuire l’importanza di Peter Parker.