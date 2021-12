Carnage, il simbionte vuole rimpiazzare Cletus Kasady nella nuova serie a fumetti

Marvel Comics annuncia una nuova serie regolare di Carnage, il rosso simbionte che quest'anno ha debuttato in live-action come villain di Venom (recuperate qui la nostra recensione di Venom La Furia di Carnage). La serie a fumetti, intitolata semplicemente "Carnage", arriverà nel 2022, in occasione del trentesimo anniversario del simbionte.

Ad occuparsi di raccontare le nuove avventure del villain sarà lo sceneggiatore Ram V, assieme all'artista Francesco Manna. La serie prenderà il via da un one-shot in arrivo a Febbraio 2022 intitolato Carnage Forever, e vedrà il simbionte separato dal suo ospite storico, il serial killer Cletus Kasady.



"Questa storia di Carnage diventerà sicuramente la cosa più malata che io abbia mai scritto", promette Ram V. "Il simbionte assassino ha vissuto cambiamenti significati in tempi recenti e mi è stata data la possibilità di fare qualcosa di nuovo e creativo con il personaggio, ma anche di raccontare il tipo di storie che ti aspetteresti da un fumetto di Carnage. È il mio tipo di horror—tanto spaventoso nelle sue implicazioni quanto in ciò si vede sulla pagina. Parliamo di un Carnage demoniaco e terrificante, che è pronto a scoprire quali sono gli effettivi limiti delle sue abilità".



L'uscita di Carnage #1 è prevista per il 2 Marzo 2022 negli Stati Uniti. Non si tratterà comunque della prima volta che Carnage si trova separato da Cletus Kasady: nell'ultimo arco narrativo della run di Spider-Man di Dan Slott, l'unione tra Carnage e Norman Osborn ha dato vita al Red Goblin, le cui azioni hanno portato agli eventi raccontati in Amazing Spider Man 800.