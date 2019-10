Carole & Tuesday approdano su Spotify, disponibile da oggi l'album completo

Shinichiro Watanabe e i ragazzi di Studio Bones hanno preso davvero seriamente Carole & Tuesday, il loro nuovo anime originale incentrato sulla scalata al successo delle giovani Carole Stanley e Tuesday Simmons. Dopo la creazione di un "finto" profilo Instagram infatti, le protagoniste sono ufficialmente sbarcate su Spotify con il loro primo album.

La notizia è stata condivisa oggi dal profilo Twitter ufficiale dell'opera ed è stata immediatamente ricondivisa da tutti i principali siti di informazioni a tema anime. In calce all'articolo potete trovare un link diretto alla pagina Spotify con la raccolta.

Il primo album ufficiale della coppia conta 19 tracce, tutte trasmesse per la prima volta in alcuni episodi della serie. Le voci principali sono, ovviamente, quelle delle due doppiatrici Nai Br.XX (Carole) e Celeina Ann (Tuesday), ma in alcuni pezzi potrete sentire anche altri personaggi dell'anime come Angela e Pyotr.

La prima stagione di Carole & Tuesday si è conclusa lo scorso 2 ottobre con la messa in onda dell'episodio 24. I primi dodici episodi dell'anime sono attualmente disponibili su Netflix, mentre la restante metà dovrebbe arrivare nel giorno della Vigilia di Natale.

E voi cosa ne pensate? Vi è piaciuta la prima stagione? Fatecelo sapere lasciando un commento nel riquadro sottostante!