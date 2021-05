Carole & Tuesday arriva in Italia: Panini Comics presenta il manga della serie Netflix

Ken Watanabe ha dimostrato ancora una volta la sua affinità con la musica portando qualche anno fa su Netflix la sua nuova fatica. Carole & Tuesday è un anime emozionante, completato con 24 episodi e che ha lanciato nel mondo della musica le due eroine della storia, che vivono in un mondo completamente diverso dal nostro.

Carole & Tuesday si concentra infatti su due ragazze che vivono ad Alba City, una metropoli marziana. Entrambe diciassettenni, Carole è decisa e intraprendente mentre Tuesday è timida e determinata. Le due si incrociano per caso e insieme decidono di tentare l'assalto a un mondo della musica ormai ridotto alla creazione di hit da parte delle intelligenze artificiali, in grado di comprendere perfettamente i gusti del pubblico. Le due porteranno però la loro musica alla vecchia maniera e cercheranno di ritagliarsi uno spazio grazie allo show Mars Brightest.

La storia di Carole & Tuesday si è conclusa in formato anime, ma è stata contemporaneamente adattata anche in manga da Morito Yamataka. Questo, completo in tre volumi, è pronto al debutto in Italia grazie a Panini Comics. La casa editrice ha infatti reso disponibile dal 29 aprile 2021 in fumetteria, libreria e online, i tre volumi di Carole & Tuesday in un cofanetto dal prezzo di 21€. In formato 13x18 cm e di 184 pagine totali, i volumi saranno acquistabili anche singolarmente al prezzo di 7 euro l'uno, tutti già disponibili in contemporanea.



© Morito Yamataka 2019

© BONES, Shinichiro Watanabe 2019