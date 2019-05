Carole & Tuesday: un altro doppiatore si aggiunge al cast

Il sito ufficiale dedicato a Carole & Tuesday, nuovo anime supervisionato da Shinichiro Watanabe (Cowboy Bebop, Kids on the Slope, Terror in Resonance) e in lavorazione presso lo studio BONES, ha recentemente annunciato che Shouta Aoi si è unito al cast di doppiaggio per impersonare i panni di Pyotr, una celebrità dei social media.

Netflix ha i diritti esclusivi di streaming in tutto il mondo per la serie ma per il momento non è stato ancora annunciato quando la produzione verrà trasmessa sul territorio occidentale. La serie ha inoltre segnato il ventesimo anniversario di BONES e il decimo anniversario di Flying Dog. Qui di seguito potete inoltre vedere il cast completo:

Miyuri Shimabukuro come Carole (Nai Br.XX come cantante)

Kana Ichinose come Tuesday (Celeina Ann come cantante)

Sumire Uesaka come Angela (Alisa come cantante)

Akio Ohtsuka come Gus

Hiroshi Kamiya come Tao

Miyu Irino come Roddy

Mamoru Miyano come Ertegun

Kenyuu Horiuchi come Dahlia

Tomoko Miyadera come Valerie

Takahiro Sakurai come Spencer

Maaya Sakamoto come Crystal

Hiroki Yasumoto come Skip

Qui di seguito, invece, potete leggere la premessa narrativa rilasciata sul sito web della serie:

"Sono trascorsi cinquant'anni da quando l'umanità ha iniziato a migrare verso la nuova frontiera: Marte. È un'epoca in cui la maggior parte della cultura è prodotta dall'IA e le persone si accontentano di essere consumatori passivi.

C'è una ragazza che dopo aver evitato la vita nella metropoli di Alba City si è trovata un lavoro part-time mentre cerca di diventare una musicista nel tempo libero. Si è sempre sentita come se le mancasse qualcosa. Il suo nome è Carole.

C'è una ragazza nata da una famiglia benestante nella città provinciale di Herschel City che sogna di diventare un musicista, ma nessuno attorno a lei riesce a capirla. Si sente la persona più sola al mondo. Il suo nome è Martedì.

Un incontro casuale le porta a incontrarsi. Vogliono cantare. Vogliono suonare. Insieme, sentono che potrebbero avere una possibilità".

Inoltre, giusto recentemente è stato rivelato anche un adattamento manga per la nuova opera di Watanabe. Nel corso di queste ultime settimane era stato inoltre pubblicato un video dietro le quinte dedicato all'opera.