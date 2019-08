Carole & Tuesday, il nuovo anime dal regista di Cowboy Bebop approda su Netflix!

Senza fronzoli e giri di parole, la prima parte di Carole & Tuesday è arrivata su Netflix, proprio come aveva promesso il colosso di streaming on-demand. Uno dei registi di animazione più famosi al mondo torna sul piccolo schermo con la sua nuova opera.

Dopo aver spopolato anche su Instagram, con un meraviglioso easter egg che ha fatto impazzire la community, il celebre director di Cowboy Bebop torna a dirigere un anime per lo studio Bones (My Hero Academia) in grande stile. Ripercorrendo quel filone musicale che contraddistingue il comparto sonoro di ogni sua produzione, il maestro tenta di trasmette con la storia di Carole e Tuesday un modo nuovo di fare musica, toccando con mano quel potenziale espressivo ed emozionale che solo l'animazione è in grado di dare.

La trama, infatti, racconta le avventure di due ragazze provenienti da due mondi diametralmente opposti, conosciutesi per caso a seguito un particolare avvenimento. Il tutto, è coronato da un mondo dispotico e futuristico, collocato sul pianeta Marte dove anche la musica è diventata un mezzo estremamente digitale.

Con la prima parte dell'anime approdata su Netflix diventa doveroso dare una possibilità a questo titolo ambizioso, che porta nelle tasche un potenziale davvero astronomico. Dopotutto, dal regista di uno dei progetti di animazione capolavoro dell'intera industria, diventa quasi una necessità darle una possibilità. E voi, invece, cosa ne pensate di Carole & Tuesday, lo inizierete? Fatecelo sapere con un commento qua sotto!