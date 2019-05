Carole & Tuesday: prima pagina a colori per la serie manga

La serie animata di Shinichiro Watanabe ha fatto il suo debutto su Netflix un mese fa, riscuotendo già molti consensi. Tuttavia non si ferma la pubblicizzazione della serie, con la campagna di promozione di Carole & Tuesday che passa per Instagram con immagini e video dedicati alle due protagoniste. Da questo mese inoltre debutta anche il manga.

Proprio quest'ultimo serve come ulteriore tassello per allargare ancora di più l'universo di Carole & Tuesday. Già un mese fa era stato rivelato l'arrivo di un nuovo manga dedicato alle due ragazze che vogliono provare a creare musica in un mondo dove ogni elemento culturale, dall'arte alle melodie, vengono create appositamente dai robot.

La rivista Young Ace di Kadokawa del 2 maggio ha portato con sé il nuovo adattamento manga di Carole & Tuesday disegnato e scritto da Morito Yamataka. In calce, grazie al tweet di Spytrue possiamo osservare le due protagoniste, con Carole alla tastiera e Tuesday alla chitarra acustica, nella pagina a colori d'apertura della rivista. Il primo capitolo si intitola True Colors, proprio come il primo episodio dell'anime, e probabilmente sarà un adattamento estremamente fedele all'opera originale.

Carole & Tuesday è un anime del 2019 pubblicato su Netflix, con Shinichiro Watanabe, famoso per Cowboy Bebop, alla regia. Al suo fianco ci sono Aya Watanabe alla sceneggiatura, Eisaku Kubonouchi al character design, FlyingDog per la colonna sonora e lo studio BONES che si occupa delle animazioni.