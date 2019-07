Carole & Tuesday: i primi 12 episodi dell'anime pronti a sbarcare su Netflix!

I possessori italiani di Netflix possono festeggiare, visto che tra le nuove uscite della piattaforma si annovera anche Carole & Tuesday, il fortunato anime futuristico di Studio Bones. L'opera ha ricevuto negli ultimi mesi il plauso di critica e pubblico per via di un'ambientazione curata e per la splendida caratterizzazione delle due protagoniste.

Per chi non lo conoscesse, la sinossi dell'anime recita quanto segue: "In un'epoca dove l'umanità ha colonizzato il pianeta Marte, Carole vive nella metropoli della nuovissima Alba City, guadagnandosi da vivere con lavori saltuari, ma coltivando il sogno di diventare musicista. Un giorno incontra per caso Tuesday, una ragazza appena scappata di casa, che condivide con lei la stessa passione per la musica".

Come potete vedere in calce comunque, Netflix ha appena rivelato che in comune accordo con Fuji Tv, il distributore ufficiale giapponese dell'opera, trasmetterà la prima metà della stagione a partire dal prossimo 30 agosto.

Vi ricordiamo che Carole & Tuesday è diretto da Motonobu Hori, scritto da Shinichiro Watanabe (Cowboy Bebop, Terror in Resonance) e animato dai ragazzi di Studio Bones (My Hero Academia). Il design dei personaggi è stato affidato a Tsunenori Saito (Sword of the Stranger, Blast of Tempest) e Eisaku Kubonouchi (Chocolat), mentre le splendide musiche sono curate da alcuni rappresentati di Flying Dog.

Cosa ne pensate? Siete contenti della notizia? Fatecelo sapere nei commenti, e se state approcciando per la prima volta questo anime, non perdete l'occasione di dare un'occhiata all'opening di Carole & Tuesday.