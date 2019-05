Carole & Tuesday: scopriamo i retroscena della meravigliosa opening della serie

La serie animata realizzata di Shinichirō Watanabe, Carole & Tuesday, il cui arrivo su Netflix è stato annunciato, sta riscuotendo tra gli appassionato un certo successo. Dopo la campagna promozionale su Instagram di Carol & Tuesday, il sito di animazione Sakugablog ha intervistato Bahi JD, l'animatore dietro la splendida sigla di apertura.

Per chi non conoscesse Shinichirō Watanabe, quest'ultimo è il creatore della celebre serie animata Cowboy Bebop, di cui potete leggere la nostra recensione per il ventennale della serie. Bahi JD invece è un digital animator che ha lavorato come key animator e alla realizzazione di opening per alcune serie famose.

Alla domanda: "Chi ti ha contattato questa volta?", l'artista ha risposto che è stato Tatsuya Sato, producer dello studio BONES, a parlargli di Carole & Tuesday e da fan di Shinichirō Watanabe ha accettato subito. Poco tempo dopo, Saito gli ha chiesto di collaborare come animatore e Bahi ha risposto chiedendogli se la posizione per la sigla di apertura fosse ancora aperta e dopo aver comunicato alcune delle sue idee, il regista Motonobu Hori e le persone dello studio gli hanno dato l'ok.

"Non è la prima volta che ammetti di essere un fan di Shinichiro Watanabe e naturalmente, c'è anche il fatto che sei entrato nell'industria degli anime grazie ad un suo progetto. Come ci si sente a dirigere una opening per il suo nuovo progetto?". Rispondendo, Bahi JD, ha ammesso che oltre che essere felicissimo, era anche abbastanza nervoso. Inoltre, Carole & Tuesday è il progetto realizzato per il ventesimo anniversario dello studio BONES, che si recente ha annunciato che realizzerà un film originale.

Nonostante la pressione era molta, l'artista ha trovato l'ambiente molto stimolante e Watanabe è in grado di motivare e gestire le situazioni problematiche. Bahi JD ha inoltre parlato della collaborazione l'illustratore Tadahiro Uesugi e di come per lui sia stato un grandissimo onore. Inoltre, i suoi disegni hanno modificato l'atmosfera e il look che aveva immaginato, ma ha deciso di mantenere il suo stile "ruvido".

Andando avanti ha parlato delle differenze con il suo passato lavoro sulla sigla di apertura di ATOM: The Beginning e di come da allora abbia imparato molto come regista e come lavorare e guidare altri artisti. Inoltre, grazie a Watanabe, ha capito come dare libertà creativa agli artisti tenendo sotto controllo la natura del progetto.

Infine ha commentato la scelta per la squadra di animatori che si è occupato di realizzare l'interessantissima varietà che costituisce la sigla, commentando scena per scena ogni animatore per poi dire la sua sulla canzone che pare essergli piaciuta veramente molto.

Se volete leggere tutti i dettagli dell'intervista potete trovarla completa alla fonte, inoltre vi consigliamo di dare un'occhiata al dietro le quinte di Carole & Tuesday pubblicato qualche giorno fa.