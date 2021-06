Carrellata di annunci per Star Comics: da Dragon Ball a ONE PIECE ma non solo

Nell'ultimo periodo Star Comics ha iniziato a spingere l'acceleratore su nuovi annunci e quant'altro per arricchire ulteriormente la propria proposta editoriale. In occasione dell'ultima live, l'editore ha tuttavia rivelato le prossime uscite con un occhio di riguardo a Dragon Ball Super, ONE PIECE ma non solo.

Dopo il recente annuncio della Makoto Shinkai Collection e di The Poetry of Ran a cura di Yusuke Osawa, Star Comics incara la dose con nuove proposte e riedizioni che qui seguono grazie al comunicato stampa:

, che torna dal 7 luglio con il volume 15, uno speciale segnalibro di Crunchyroll contente un trial code per attivare gratuitamente un abbonamento premium alla piattaforma di streaming per 30 giorni! La versione con il gadget sarà disponibile a tiratura limitata e solo in fumetteria; Ad agosto, più precisamente dal 25, tornerà invece il sempre attesissimo DRAGON BALL SUPER . Il volume 14 sarà disponibile con un gadget che farà la gioia dei fan più accaniti della serie con un esclusivo mini shikishi disponibile a tiratura limitata. Si consiglia il preordine presso la fumetteria di fiducia;

è il prossimo titolo con in serbo delle sorprese. Il secondo volume, che uscirà a ottobre, avrà in allegato 3 cartoline! Potrete acquistare la versione con gadget in fumetteria, libreria e store online; A fine settembre sarà possibile rivivere la meravigliosa storia di Shoya e Shoko grazie ad A SILENT VOICE COLLECTION , il cofanetto da collezione che raccoglie tutti e 7 i volumi della serie e A SILENT VOICE OFFICIAL FAN BOOK.

Una storia di bullismo e sofferenza, che si trasforma in un racconto delicato e toccante, in cui a trionfare sono i sentimenti positivi e l’amicizia. Assolutamente da non perdere, con la Collection in uscita il 22 settembre;

Basato sul romanzo autobiografico di un diplomatico giapponese di stanza in Russia, questo thriller politico avvincente e mozzafiato vede alla sceneggiatura un’autentica eminenza grigia dei manga, Takashi Nagasaki;

