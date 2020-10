Carrot al centro dei prossimi capitoli di ONE PIECE: la Mink vuole la sua vendetta

A Onigashima stanno iniziando gli scontri importanti tra i pirati di cappello di paglia, insieme alla loro alleanza, e i pirati di Kaido. Tuttavia in questo arco narrativo di ONE PIECE non sono presenti soltanto queste due fazioni, dato che anche Big Mom è presente sull'isola e ha ancora un ruolo fondamentale nello scacchiere.

La presenza di Big Mom implica anche l'arrivo della sua ciurma nei paraggi. Come abbiamo visto di recente, Perospero è riuscito ad approdare su Onigashima insieme a Marco la Fenice, con cui ha stretto una temporanea alleanza. Tutto è saltato nel capitolo 992 di ONE PIECE dato che Big Mom è decisa più che mai a confermare l'alleanza con Kaido.

Ciò porterà a uno scontro con i due potenti personaggi. Se uno dei contendenti che prenderà parte alla battaglia probabilmente sarà Marco, l'altro è invece Carrot. La coniglietta mink ha infatti ancora vivo il ricordo di Pedro e del suo gesto: il leone si fece saltare in aria a Whole Cake Island proprio per fermare Perospero, che però è riuscito a sopravvivere.

In una delle prime pagine di ONE PIECE 992 vediamo Carrot precipitarsi all'esterno per vendicare Pedro e affrontare quindi Perospero. Pur potendo fare affidamento al potere pericoloso del Sulong, sarà comunque uno scontro difficilissimo per Carrot. Vedremo la partenza di questa battaglia in ONE PIECE 994?