Questa carta di Yu-Gi-Oh! ha perso 73.000 Dollari di valore in due anni: perché?

I prezzi delle carte di Yu-Gi-Oh! si stanno abbassando, finalmente. Dopo un biennio di crescita esplosiva tra il 2020 e il 2022, i costi delle carte di Yu-Gi-Oh! stanno piano piano tornando alla norma, come dimostra anche il deprezzamento del Drago Bianco Occhi Blu nelle ultime settimane. Una carta in particolare, però, ha perso il 91% del proprio valore.

Come spiega il noto collezionista Joe Munns su X, la carta Cyber-Sten, con codice SJC-EN009 ha perso il 91% del proprio valore negli ultimi due anni: nel 2021, infatti, essa valeva ben 80.000 Dollari (in versione gradata PSA 9); nel 2023, invece, la medesima carta con lo stesso grading ha un costo di soli 7.000 Dollari. Per saperne di più, potete dare un'occhiata alla nostra guida al grading delle carte collezionabili.

Stiamo dunque parlando di una perdita di valore di 73.000 Dollari, pari al 91,25% del prezzo della carta di due anni fa. Ma come è stato possibile un simile deprezzamento? Non c'è una risposta "ufficiale": la carta non ha subito ulteriori danni ed è semplicemente passata da un proprietario all'altro negli ultimi 24 mesi.

Al più, ad essere cambiato è il mondo del collezionismo di Yu-Gi-Oh! e di tutti i cardgame più in generale. In particolare, dopo due annate di vertiginoso aumento dei prezzi, quelle comprese tra il 2020 e il 2022, la "bolla" del settore si sta pian piano restringendo, causando una discesa del valore di mercato delle carte, che talvolta è più lineare e in altri casi (come quello in esame) è particolarmente rapida.

In ogni caso, è improbabile che Cyber-Stein scenderà ancora di prezzo, se non altro per via della rarità della carta. Il mostro, infatti, non è reperibile in alcun pacchetto "standard" di Yu-Gi-Oh!, ma è una carta premio fornita ai partecipanti dello Shonen Jump Championship americano (da qui l'acronimo SJC) del 2004. In circolazione, dunque, ne esistono pochissimi esemplari.