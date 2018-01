Cartoomics 2018: tutti i dettagli sulla fiera in scena dal 9 all'11 marzo a Milano

Dal 9 all’11 marzo, presso Fiera Milano Rho, si tiene la 25ª edizione di. Con 45.000 mq dedicati a fumetto, cinema, videogame, cosplay e tecnologia, la fiera ospiterà anche proiezioni, autori, incontri ed eventi speciali. Grazie al comunicato stampa diffuso dall'organizzazione, siamo in grado di darvi tutti i dettagli!

Sotto la direzione artistica di Filippo Mazzarella, la convention è giunta alla sua 25 esima edizione e sarà dedicata ai mondi del fumetto, del cinema e della fantascienza, con un occhio anche al cosplay e tanti altri settori grazie a svariati spazi tematici: il Fantasy Village quest'anno sarà ispirato al mondo di Harry Potter, mentre la sezione games e videogame sarà impreziosita dal collezionismo di pregio, action con Umbrella Italian Division (dedicata alla saga di Resident Evil) e con il ring della ICW Italian Championship Wrestling.

Debutterà anche Cartoomics University, una nuova sezione con lezioni, talk e incontri di fumetto, cinema, musica, sceneggiatura, marketing e regia tenute da professionisti di prestigio (Altan, Bruno Bozzetto, Silver, Maurizio Nichetti, Giulio Giorello, Vince Tempera, Andrea Mutti, Emilio Cozzi, Roberto Recchioni, Emiliano Mammucari, Emanuel Simeoni, Simone Morandi, Marcello Garofalo, Davide Barzi, Alex Crippa, Giorgio Viaro, Giulio Sangiorgio, Luca Barnabè, Roberto Rossi Gandolfi, Carlo Cavazzoni, Sergio Stivaletti, e molti altri).

Per l'editoria saranno presenti i maggiori publisher come Sergio Bonelli Editore, Panini Comics/Disney, Astorina, Bao, Saldapress, Shockdom, Inkiostro, RW, It Comics, Renoir, Hazard, Tunué, Magic Press, Cronaca di Topolinia. In particolare ci saranno eventi speciali come quello organizzato da Astorica e dedicato a Diabolik: una mostra-omaggio dedicata a Sergio Zaniboni, che nel corso della sua carriera ha lavorato su Diabolik e altre grandi, celebri opere del fumetto italiano.

L'area cinema Movie Time Machine avrà un appuntamento inedito: UniVision Days - memorie del cinema, visioni del futuro. La manifestazione è promossa da UNIVIDEO e offrirà agli spettatori momenti di incontro dedicati al mondo dell'Home Entertainment attraverso un calendario di incontri, dibattiti, confronti e proiezioni.

L'area fantascienza vedrà come protagonista Star Wars con merchandise, cosplay e la 501st Legion Italica Garrison, della Rebel Legion Italian Base, dell’ITALY Stronghold - Mandalorian Mercs Costume Club e di Saber Guild, gruppi di costumers riconosciuti ufficialmente da LucasFilm. Nello stesso padiglione ci sarà Cosplaycity, un'area dedicata ai contest dei migliori cosplay presenti al Cartoomics 2018.

L'appuntamento, quindi, è a Fiera Milano Rho dal 9 all'11 marzo 2018, presso i padiglioni 12, 16 e 20.