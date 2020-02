Cartoomics: rimandata la fiera del fumetto milanese, ecco le nuove date

Negli scorsi giorni anche l'Italia ha visto l'insorgere di alcuni focolai di Coronavirus. Conosciuto scientificamente come Covid-19, il virus ha inevitabilmente messo in allarme la popolazione e, per evitare il contagio, si stanno riducendo al minimo le manifestazioni. Ai numerosi eventi rinviati si aggiunge il Cartoomics 2020 di Milano.

Tramite un comunicato stampa e un messaggio tramite la pagina Facebook ufficiale, il Cartoomics 2020 annuncia che la fiera non si terrà più tra il 13 e il 15 marzo, date originali, ma che sarà invece spostata a ottobre. Il Cartoomics 2020 si svolgerà tra il 2 e il 4 ottobre al quartiere fieramilano, a Rho. Le date coincidono con quelle della Milan Games Week, manifestazione che permetterà quindi di unire i videogames e con fumetti, editoria e cinema. I rimborsi dei biglietti del Cartoomics 2020 avverrà in modo automatico con l'accredito sulla carta di credito con cui è stato acquistato il ticket.

Il Coronavirus si è manifestato in diverse parti della Lombardia, costringendo al rinvio non solo del Cartoomics ma anche di altre fiere come il Salone del Mobile. I fan del fumetto e dell'animazione devono tenere d'occhio anche eventuali annunci delle fiere più importanti di aprile come il Romics e il Comicon.