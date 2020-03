Una casa editrice di manga hentai apre all'iscrizione gratuita per due settimane

La casa editrice Fakku, nota per il suo parco editoriale a tema hentai, ha annunciato nella giornata di lunedì che le iscrizioni sul proprio sito ufficiale saranno gratuite per le prossime due settimane. I lettori potranno avere accesso ad oltre 150,000 pagine di contenuti.

L'iniziativa è stata diffusa attraverso un comunicato ufficiale pubblicato su Twitter:

"Mentre il mondo continua a praticare il distanziamento sociale per combattere la diffusione del COVID-19, dobbiamo unirci e rimanere in casa".

L'annuncio ha causato immediatamente un'impennata del traffico web, che ha portato il sito a un sovraccarico di utenza e quindi a un blocco temporaneo. La normale attività del servizio è ripresa qualche ora più tardi.

FAKKU è nato come un sito web per l'hosting di traduzioni di manga hentai pubblicate dagli utenti, ed è entrato ufficialmente nel settore dell'editoria digitale e fisica nel 2014, grazie a una partnership con l'editore giapponese Wanimagazine. Il servizio messo a disposizione da FAKKU offre in abbonamento numerose serie hentai e dojuinshi, con la possibilità - inoltre - di acquistare determinati titoli in formato cartaceo.

