La casa editrice di Sword Art Online apre il proprio studio anime

Kadokawa è il grande colosso della produzione di media giapponese, responsabile di aver prodotto famosi titoli come Sword Art Online, Mushoku Tensei: Jobless Reincarnation e Suzume. Arrivano buone notizie per i fan di queste opere: la nota casa editrice ha appena annunciato che lancerà uno studio di anime.

L'annuncio è arrivato sul popolare giornale online Animation Business Journal e la società ha affermato che fonderà un "nuovo studio di proprietà al 100% della Kadokawa" e investirà "più che mai nella produzione". La società ha anche riconosciuto la carenza risorse umane nel settore degli anime e ha affermato che lavorerà sulla fusione con altre società e sulla creazione di ulteriori alleanze.

L'azienda attualmente investe in oltre 40 titoli di anime, tra cui My Happy Marriage e Rascal Does Not Dream of Bunny Girl Senpai, ma solo cinque di questi sono prodotti interamente all'interno del sistema Kadokawa. L’azienda punta a portare questo numero fino a 20.

Kadokawa ha inoltre affermato che adotterà una strategia aggressiva per espandere la distribuzione internazionale. Questo probabilmente significa che alcuni di questi anime saranno rivolti al pubblico occidentale e potrebbero adottare un differente stile di animazione, di design o altro ancora per i suoi nuovi titoli. Una scelta che, secondo le loro affermazioni, porterebbe alla ribalta l'industria degli anime.