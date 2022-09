La casa tra le onde: un'estate indimenticabile nel nuovo poster del film Netflix

Manca pochissimo all'uscita di uno dei film anime più attesi. Sui profili social di Netflix Anime è stata svelata la data di uscita ufficiale di La casa tra le onde, conosciuto anche con il titolo originale di Drifting Home. Ecco trailer e locandina per il lungometraggio dello Studio Colorido.

Lo staff di La casa tra le onde ha presentato un nuovo trailer in cui viene anticipata la sigla "Keteshimai So Desu" di Zutto Mayonaka de Iinoni. Nel filmato, assistiamo in anteprima ad alcune delle sequenze che coinvolgeranno i due giovani protagonisti del film animato.

È stata inoltre pubblicata una nuova locandina, anch'essa dedicata a Kosuke e Natsume. Il poster promozionale è stato accompagnato da uno slogan che recita: "Un estate da ricordare... Il viaggio d'addio sta per cominciare. La premiere internazionale di Drifting Home è programmata il 16 settembre". Il 16 settembre La casa tra le onde verrà proiettato anche nelle sale cinematografiche giapponesi.

Lo staff del terzo film anime di Studio Colorido include Hiroyasu Ishida come regista e co-sceneggiatore al fianco di Hayashi Mori. Drifting Home è incentrato su Kosuke e l'amico d'infanzia Natsume. Il legame tra i due è in bilico, ma un giorno, durante le vacanze estive, si recano in visita al condominio dove entrambi vivevano e che sta per essere demolito. Improvvisamente, Kosuke, Natsume e i loro amici vengono coinvolti in uno strano fenomeno. L'intero edificio si ritrova alla deriva in mezzo all'oceano.