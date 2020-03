A casa con Panini Comics: disponibili 60 Volumi gratuiti e 30 titoli Marvel a 1€

Panini Comics - in stretta collaborazione con i suoi autori - ha da poco reso disponibile online una selezione di contenuti digitali gratuiti e a prezzi scontati per fare compagnia ai lettori in queste giornate di asfissiante quarantena. Nel catalogo sono presenti circa 60 Volumi a costo zero e ben 30 titoli Marvel a €0,99.

Secondo quanto riportato dal sito ufficiale, fino al 3 aprile 2020 sarà possibile scaricare gratuitamente dai maggiori store digitali (Amazon, Apple Store, Google Play, Kobo e molti altri ancora) i numeri uno di fumetti originali Panini Comics. Le letture possono poi proseguire sui numeri successivi in formato digitale, proposti a loro volta con prezzi scontati.

Fumetti digitali gratuiti

Fumetti digitali scontati

Titoli Marvel Comics a €0,99

Contronatura Volume 1CTRL-Z Volume 1Gurt Volume 1Nomen Omen Volume 1Space Opera Volume 1Il manuale dell'idiota digitaleL'uomo delle valigieNomen Omen 0Space Opera – Il giorno dell’indipendenzaCinque allegri ragazzi morti 0-9David Murphy - 911 0-4Nirvana 0-6Somnia – Artefici di sogni 1-4Life Zero 1-3Contronatura Volume 2 – 4.99 €Contronatura Volume 3 – 4.99 €CTRL-Z Volume 2 – 4.99 €CTRL-Z Volume 3 – 4.99 €CTRL-Z Volume 4 – 4.99 €Gurt Volume 2 – 4.99 €Gurt Volume 3 – 4.99 €Nirvana 7-14 – 0.99 €l’uno Somnia - Il gioco del serpente 1-4 – 0.99 €l’uno Somnia - La notte dei nove desideri – 0.99 €Star Rats – 0.99 €The Walking Rat – 0.99 €Il Signore dei Ratti – 0.99 €Il Grande Magazzi – 0.99 €Nomen Omen Volume 2 – 4.99 €Nomen Omen Volume 3 – 4.99 €Leo Ortolani Presenta: Rat-Boy – 4.99 €Un'estate italiana – 4.99Leo Ortolani Presenta: C'è spazio per tutti – 4.99 €Star Rats – Origini (edizione a colori) – 4.99 €Un'estate italiana – 4.99 €Amazing Spider-Man 1 (Marvel Collection) - La Fortuna Dei ParkerAmazing Spider-Man 2 (Marvel Collection) - Ai Confini Del RagnoversoAmazing Spider-Man 3 (Marvel Collection) - RagnoversoSpider-Man: Affari Di Famiglia (Marvel OGN) - Affari Di FamigliaSpider-Man & Wolverine (Marvel Collection) - Un Altro Bel PasticcioMiles Morales: Spider-Man Collection (Marvel Collection) - Chi è Miles Morales?Capitan America Brubaker Collection 1Le Avventure Di Capitan America (Marvel Collection)Io sono Capitan AmericaIo sono Iron ManSuperior Iron Man (Marvel Collection) - Extremis 3.0Thor Dio del tuono 1 (Marvel Collection) - Il Macellatore Di DeiThor 1 (Marvel Collection) - La Dea Del TuonoCapitan Marvel (2012) 1 - Ms. Marvel Smascherata!Pantera Nera (2016) 1 - Una Nazione Ai Nostri PiediAvengers OGN - Guerra Senza FineAvengers OGN - Rage Of UltronAvengers: basta bullismo!Thanos (2016) 1 (Marvel Collection) - Thanos RitornaInfinity Gauntlet (1991) (Marvel Collection) - Il Guanto Dell'InfinitoGuardiani Della Galassia (2013) 1 - Vendicatori CosmiciX-Men: La battaglia dell’atomo (Marvel Collection)X-Men: Inferno (Grandi Eventi Marvel)Wolverine E Gli X-Men (2014) (Marvel Collection) - Lezioni Da Un Futuro PassatoWolverine (Marvel Collection) - SelvaggioL'arte della Guerra di DeadpoolDaredevil collection PadreOcchio di Falco 1 (Marvel Collection) - Vita NormaleOcchio Di Falco 2 (Marvel Collection) - Piccoli ColpiMoon Knight (2014) 1 - Dalla MorteI 30 titoli Marvel si aggiungono alla lunga lista di fumetti originali Panini Comics disponibili gratuitamente e a prezzo scontato e all’iniziativa che consente, a chi volesse ricevere i propri fumetti a casa, di avere le spese di spedizione sul sitogratuite per tutti gli ordini superiori ai 15 Euro, fino al 3 aprile.E voi cosa ne pensate? Recupererete qualcosa? Fatecelo sapere lasciando un commento nel riquadro sottostante! Nel caso in cui non l'aveste ancora fatto poi, vi consigliamo di dare un'occhiata a tutte le uscite di Panini Comics per maggio 2020 e al nuovo piano uscite presentato per adattarsi al problema Coronavirus.