Casatlevania 4, parla l'autore Warren Ellis: 'Siamo già al lavoro, non ci saranno ritardi'

La quarta stagione di Castlevania è ufficialmente in produzione, secondo quanto confermato pochi minuti fa dall'autore della serie Warren Ellis. Il fumettista britannico ha ringraziato i fan con un post pubblicato sul suo sito, rivelando anche qualche informazione riguardo l'uscita dei nuovi episodi.

"Ragazzi, innanzitutto vorrei dirvi che Netflix ci ha contattato circa 28 giorni dopo l'uscita di Castlevania 3", ha scritto l'autore attraverso la newsletter, "ora non posso rivelarvi tutti i dettagli, ma quello che posso dirvi è che la terza stagione è cresciuta così tanto in termini di popolarità da bissare il successo della seconda, e la seconda stagione è andata così bene da garantirci la terza. La stagione 3 è andata bene, terribilmente bene. Le serie solitamente perdono un po' con il passare del tempo, mentre il nostro pubblico è addirittura cresciuto. Castlevania 3 è addirittura entrata nella Top 10 Netflix (non parliamo di animazione o tv, parliamo di Top 10 per qualsiasi contenuto) per circa due settimane in oltre 40 Paesi, e io mi sento in dovere di ringraziarvi".

Dopo un giro di ringraziamenti, Warren Ellis ha finalmente parlato della stagione 4: "Per farla breve, siamo al lavoro sulla quarta stagione. Non ci aspettiamo ritardi dati dalla situazione Covid, ma se tutti quelli che continuano a taggarmi su Instagram chiedendomi di far uscire la quarta stagione ADESSO la smettessero di rompere i co**ioni lo apprezzerei molto. [...] In conclusione, grazie a tutti ragazzi".

