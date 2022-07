Cast, dettagli e uscita dei primi anime in italiano su Crunchyroll

Il palinsesto estivo 2022 di Crunchyroll porterà con se una grossa novità per gli spettatori italiani. Nel corso del mese di luglio, per la prima volta, l'offerta della piattaforma streaming si amplierà con l'arrivo di ben quattro serie anime doppiate in lingua nostrana. Ecco tutti i dettagli!

In occasione del Napoli Comicon 2022, Crunchyroll ha annunciato l'arrivo degli anime doppiati in italiano. A distanza di qualche tempo, ora è stato rivelato tutto quello che c'è da sapere sull'arrivo di queste prime serie doppiate in lingua italiana.

La stagione degli anime doppiati in italiano comincia ufficialmente su Crunchyroll da lunedì 18 luglio, data in cui debutta la hit My Dress-Up Darling. In questa rom-com brillante, che ha conquistato gli spettatori in simulcast, vede l'incontro di due personalità estremamente diverse grazie alla passione per il cosplay. Ecco il cast di My Dress-Up Darling:

Marin Kitagawa – Debora Morese

Wakana Gojo – Alessandro Germano

Kaoru Gojo – Riccardo Rovatti

Sajuna Inui – Elisa Giorgio

Shinju Inui – Giulia Maniglio

Il 19 luglio, arriva Ranking of Kings in italiano. Il racconto di Bojji, che ha emozionato la community, presenterà un cast composto da:

Bojji – Giulia Maniglio

Kage – Alessandro Germano

Daida – Andrea Oldani

Hiling – Gea Riva

Domas – Mattia Bressan

La settimana seguente, il 25 luglio, arriva The Rising of the Shiel Hero Stagione 1, con le voci di

Naofumi Iwatani - Federico Viola

Motoyasu Kitamura - Alessandro Germano

Ren Amaki - Dario Sansalone

Itsuki Kawasumi - Simon Lupinacci

Raphtalia - Francesca Bielli

Filo - Sabrina Bonfitto

Il 26 luglio, infine arriva la prima stagione di Jujutsu Kaisen. Ecco il relativo cast italiano: