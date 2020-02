Il cast di My Hero Academia si è ufficialmente arricchito con alcuni nuovi doppiatori

Nel corso di questi ultimi mesi, l'epopea di My Hero Academia ha saputo nuovamente conquistare la luce dei riflettori grazie a varie opere collaterali. Non solo il manga continua la sua corsa, ma ci troviamo anche nel pieno di una nuova stagione della serie anime che verrà presto affiancata da un chiacchierato videogioco.

Dopo una lunga attesa, infatti, My Hero Academia Stagione 4 è giunto sul piccolo schermo e ogni singolo episodio ha saputo far largamente discutere i fan, i quali si sono infiammati sui social grazie agli eventi e ai colpi di scena mostrati di volta in volta. Ebbene, proprio al fine di battere il ferro finché è caldo, nel corso di queste ultime ore sono state rivelate nuove informazioni su quello che sarà il futuro dell'opera.

Andando più nel dettaglio, è stato infatti reso noto tramite Twitter che due nuovi doppiatori andranno a unirsi al largo cast attualmente al lavoro sulla produzione, due voci che avranno l'importante compito di portare in vita i nuovi villain che faranno da sfondo alle vicende che andremo scoprendo attraverso i prossimi episodi. Qui di seguito potete leggere i nomi dei nuovi arrivati:

Kouichi Yamadera (ha prestato la voce per Beerus in Dragon Ball Super) nei panni di Gentle

Yui Horie (ha prestato la voce per Minori Kushieda in Toradora!) nei panni di La Brava

