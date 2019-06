Il cast saluta The Rising of the Shield Hero dopo il season finale

Iniziato lo scorso gennaio, The Rising of the Shield Hero è stato preparato per un totale di 25 episodi. Questa prima stagione si è quindi conclusa ieri, mercoledì 26 giugno, con il venticinquesimo episodio pubblicato anche con sottotitoli in italiano su Crunchyroll. I fan dovranno quindi dire arrivederci alla serie, sperando in una nuova stagione.

Anche il cast ha naturalmente voluto salutare questa esperienza con The Rising of the Shield Hero. Uno dei primi a far sapere la propria è stato Kaito Ishikawa, voce di Naofumi: "Sono Kaito Ishikawa che interpreta Naofumi Iwatani. Grazie mille per essere stati spettatori di Naofumi e del suo gruppo durante gli scorsi sei mesi! Manca solo l'ultima battaglia, quindi non perdetevi il finale!"

A lui si è poi aggiunta Asami Seto, voce di Raphtalia: "Grazie per aver guardato finora l'anime di The Rising of the Shield Hero. Dopo la sconfitta del papa, si poteva pensare che la storia avrebbe raggiunto il suo climax, ma in realtà c'era altro dietro. Abbiamo scoperto che L'Arc e Therese sono un gruppo di eroi provenienti da un altro mondo, e abbiamo finito per combatterli! Nell'ultimo epiosdio, Glass e Naofumi si affrontano, e va capito perché entrambi combattono per ciò che credono sia giusto. Non perdetevi ciò che ha in serbo il finale!"

Invece la doppiatrice di Filo, Rina Hidaka, ha detto: "Quindi abbiamo raggiunto l'episodio finale. Semrba che tante persone stiano guardando lo show, non solo in Giappone ma anche nel resto del mondo. Grazie mille! Aver di nuovo incontrato Glass nell'episodio 24, cosa succederà al gruppo dell'eroe dello scudo? E per cosa stanno combattendo Glass e i suoi amici? Spero che vi godrete la serie fino alla fine."

I fan di The Rising of the Shield Hero stanno già cercando di capire se ci sarà una nuova stagione tratta dalla light novel scritta da Yusagi Aneko, ma per ora non è stato ancora rivelato nulla.