Il Castello Errante di Howl in questa bellissima figure da collezione da 700 euro

Tra i film più conosciuti e apprezzati dell'universo Ghibli spicca senza alcuna ombra di dubbio il Il Castello Errante di Howl, il film di animazione ispirato all'omonimo romanzo del 1986 di Dianna Wynne Jones. Il capolavoro di Hayao Miyazaki ha influenzato diverse opere e aziende che hanno dedicato all'opera splendidi oggetti da collezione.

A tal proposito, Il Castello Errante di Howl tornerà nei cinema italiani grazie a Lucky Red ad agosto attraverso l'iniziativa del distributore che sta riproponendo nelle sale nostrane, attraverso una serie di eventi speciali, alcuni dei titoli dello Studio Ghibli. Un'occasione più unica che rara, dunque, per recuperare alcune delle perle dell'animazione giapponese. Il prossimo lungometraggio atteso sul grande schermo sarà La Principessa Mononoke, in sala dal 14 al 20 luglio.

Ad ogni modo, recentemente OPM Studio ha voluto omaggiare il celebre castello errante in un modellino in scala dedicato, lo stesso che potete ammirare in calce alla notizia, alto ben 54cm e ricco di particolari e dettagli. Ovviamente, la minuziosa cura ha fatto lievitare il prezzo fino a 695 euro, di cui 250 da scalare al momento del preordine. La consegna, invece, tarderà ad arrivare almeno fino al primo quadrimestre del 2023.

E voi, invece, cosa ne pensate di questa riproduzione del castello errane di Howl, vi piace? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.