Il Castello Errante di Howl davvero in movimento grazie ad un LEGO motorizzato

Tra i titoli più caratteristici e conosciuti dell'immaginario dello Studio Ghibli spicca sicuramente Il Castello Errante di Howl, il capolavoro del regista Hayao Miyazaki. Di tanto in tanto in rete emergono degli omaggi davvero particolari al film, alcuni dei quali anche piuttosto originali.

Nel mondo dell'animazione quello di Miyazaki è uno dei nomi più conosciuti in assoluto, un vero e proprio genio che ha fatto a scuola a nuove generazioni di registi. Attualmente il director è alle prese con How Do You Live?, il suo prossimo film ancora sprovvisto di una data d'uscita ufficiale.

Ad ogni modo, i fan di vecchia data non hanno mai dimenticato uno dei suoi lungometraggi di punta, Il Castello Errante di Howl, pellicola che ancora oggi fa parlare di sé grazie a straordinarie intuizioni. L'utente ericlego321 ha così inviato una proposta alla LEGO, che lascia a disposizione una sezione per dare a tutti la possibilità di proporre i prossimi modellini della compagnia, in cui ha ricostruito l'iconico edificio mobile del film con tanto di macchinario per permettergli di muoversi. Un'idea geniale che ha già raccolto l'entusiasmo di numerosi appassionati che stanno supportando il suo lavoro, che voi potete recuperare in cima alla pagina, al fine di convincere il colosso danese a mettere in produzione il modellino di eric.

E voi, invece, cosa ne pensate del suo progetto, vi piace? Fatecelo sapere, come di consueto, con un commento qua sotto.