Il castello errante di Howl: fan in fervore per un bollente cosplay del modello Shunsuke

Il mondo dei cosplay dei film Ghibli ruota principalmente intorno alle figure femminili, spesso protagoniste delle grandi opere di Hayao Miyazaki. Come in tutti i campi, però, esistono delle eccezioni, e lo strepitoso cosplay del mago Howl proposto dal modello ventitreenne Shunsuke è indubbiamente una di queste.

In calce potete dare un'occhiata agli scatti del modello, capace di conquistare un totale di circa 100.000 mi piace sul suo profilo Instagram. Le foto ritraggono il cosplayer nei panni del mago Howl, co-protagonista del film Ghibli Il castello errante di Howl, e la grande qualità degli scatti dovrebbe farvi capire la ragione per cui Shunsuke è uno dei cosplayer più conosciuti e apprezzati dal pubblico femminile.

Il castello errante di Howl è considerato da molti come uno dei migliori film di Studio Ghibli, e gran parte del merito è dovuto proprio all'intesa tra il mago e la protagonista Sophie. Gli scatti di Shonsuke ci permettono di capire come apparirebbe il mago ai giorni nostri, e siamo sicuri che molti fan non esiterebbero a sceglierlo come protagonista di un ipotetico adattamento live-action.

E voi cosa ne dite? Che voto dareste a questo cosplay maschile? Ditecelo nei commenti! Noi intanto vi ricordiamo che Il castello errante di Howl è visibile su Netflix, insieme a tutti gli altri film di Miyazaki e Studio Ghibli.