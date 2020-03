Il castello errante di Howl, Ponyo e altri film Ghibli in arrivo su Netflix il 1 aprile

Il mese di aprile di Netflix si aprirà con altri sette classici di Studio Ghibli, secondo quanto riportato poco fa dal profilo ufficiale del colosso streaming statunitense. A partire dal primo del prossimo mese dunque, l'intera filmografia dello studio di Hayao Miyazaki sarà disponibile alla visione per gli abbonati di tutto il mondo.

Di seguito potete leggere l'elenco ufficiale di tutti gli arrivi previsti per aprile 2020, ordinati per data di uscita.

Pom Poko

I sospiri del mio cuore

Il castello errante di Howl

Ponyo sulla scogliera

La collina dei papaveri

Si alza il vento

Quando c'era Marnie

Tra i sette film spicca senza dubbio Il castello errante di Howl, considerato da molti come il miglior film mai realizzato dallo studio di animazione. Sono presenti anche Ponyo sulla scogliera, quarto film anime più redditizio della storia (201 milioni di dollari) e Quando c'era Marnie, l'ultimo lavoro distribuito nel 2014.

Studio Ghibli è attualmente al lavoro su How Do You Live?, l'adattamento della serie di light novel di Yoshino Genzaburo. Il regista Toshio Suzuki ha dichiarato durante una recente intervista che la produzione della pellicola sarebbe "completa al 15%" e che sicuramente non sarà distribuita prima del 2021. In attesa del nuovo lungometraggio, potete comunque recuperare tutti i grandi classici su Netflix.

E voi cosa ne pensate? Siete contenti? Fatecelo sapere lasciando un commento nel riquadro sottostante! Nel caso in cui voleste rinfrescarvi la memoria invece, non perdete l'occasione per dare un'occhiata alle uscite di Studio Ghibli di marzo 2020.