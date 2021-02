Il Castello Errante di Howl diventa realtà: il Ghibli Park mostra la nuova attrazione

Lo Studio Ghibli è uno degli studi d'animazione più famosi del Giappone e del mondo intero. Fondato da Hayao Miyazaki e Isao Takahata, il duo ha dato vita a diversi anime che hanno spopolato in tutto il mondo. Ormai lo Studio Ghibli è una leggenda che è possibile ammirare al Museo Ghibli anche sotto altre prospettive.

Ma la casa d'animazione ha anche altri progetti molto più grandi. Infatti è stato annunciato che nel 2022 aprirà il Ghibli Park, un parco a tema dedicato completamente allo Studio Ghibli. Un lavoro mastodontico e che aiuterà a calarci nelle atmosfere pensate da Miyazaki e Takahata. I lavori nella prefettura di Aichi continuano e questa settimana sono state rivelate nuove attrazioni.

Il governatore della prefettura, tramite Twitter, ha rivelato ai vari fan di Studio Ghibli che nella zona della Valle delle Streghe arriverà il Castello Errante di Howl. Il castello sarà alto circa 16 metri, con altri elementi che saranno ripresi da quello visto nel film. All'interno, i visitatori potranno vedere la mostra dedicata ed esplorare aree come la camera da letto di Howl. In basso è possibile vedere un render di come sarà il Castello Errante di Howl alla fine dei lavori.

Sempre lo stesso governatore ha poi comunicato che sono in arrivo nuovi concept art su Città del Ferro, noto luogo del film Princess Mononoke. Il Ghibli Park prende quindi sempre più forma e tra un anno o poco più i fan dello studio Ghibli potranno passare a visitarlo.