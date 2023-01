Il Castello Errante di Howl: Studio Ghibli e Loewe portano il castello nella realtà

Il Castello Errante di Howl è uno dei film più emblematici dell’ampio catalogo dello Studio Ghibli. L’immaginario straordinario attraverso il quale Miyazaki e i suoi collaboratori hanno narrato la storia di Sophie riesce ancora oggi a colpire molti spettatori, e grazie ad una speciale collaborazione il castello è diventato realtà.

Il Ghibli Park ha contribuito a riproporre nella realtà alcune delle ambientazioni più emblematiche presenti nelle pellicole più importanti dello studio, e a far immergere gli appassionati in quelle atmosfere magiche quanto uniche grazie ad una cura minuziosa nella loro realizzazione. Stavolta però i fan del Castello Errante di Howl, in particolare coloro che abitano in Francia, avranno la possibilità di vedere dal vivo un grande pallone gonfiabile dedicato proprio alla dimora del mago.

La pagina ufficiale dello Studio Ghibli ha infatti condiviso il breve video, disponibile in calce, che mostra il momento esatto in cui il Castello ha preso forma in una piazza di Parigi mentre tramontava il Sole. È stata anche presentata la prima borsa di una linea di prodotti su licenza, dedicata al cane visto nel film. Una trovata simpatica, che mostra quanto lo studio di Miyazaki sia interessato a far arrivare attrazioni di questo tipo anche in Occidente. E voi cosa ne pensate? Fatecelo sapere, come di consueto, lasciando un commento qui sotto.

Ricordiamo infine che Miyazaki si è duramente schierato contro l’uso di IA nell’animazione.