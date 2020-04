Il castello errante di Howl torna protagonista in due illustrazioni virali

I capolavori di Hayao Miyazaki fanno parte di un immaginario immortale, quello dello Studio Ghibli, icona leggendaria della cultura nipponica. A distanza di anni dal debutto delle pellicole, tuttora i film del regista sono veri e propri capolavori della cinematografia mondiale, a riprova dello straordinario supporto dei fan.

La fiaba dark fabtasy di Miyazaki è uno dei lungometraggi più apprezzati al mondo in termini di animazione nipponica, è uno dei film del director con più successo grazie agli oltre 235 milioni di dollari incassati in tutto il globo. Grazie alla proposta dei film Ghibli su Netflix, inoltre, i capolavori dello studio hanno tornato a riempire di spettacolo e fascino le televisioni di tutto il mondo, in quella che è una vera e propria impresa.

Infatti, solo l'intervento di Suzuki ha convinto Miyazaki a far uscire i propri film sul colosso americano dedito allo streaming on-demand, al fine di ottenere la liquidità necessaria per produrre la nuova pellicola del regista. Ad ogni modo, recentemente, l'artista Baoshan Karo ha dedicato due straordinarie illustrazioni al protagonista de "Il castello errante di Howl", le stesse che potete ammirare in calce alla notizia.

Le rappresentazioni artistiche sono state talmente apprezzate che in appena 24 ore le immagini hanno ottenuto oltre 10 mila condivisioni e ben 30 mila "mi piace", rendendo di fatto le due illustrazioni virali in rete nella community dedita ai capolavori Ghibli. E voi, invece, cosa ne pensate di queste due splendide immagini, vi piacciono? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.