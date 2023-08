Il Castello Invisibile: il poster del film di Anime Factory in esclusiva per Everyeye

Ci sono storie tratte da libri, manga, light novel e tanto altro ancora che vengono poi trasposte in anime. Il Giappone è diventato ormai una fucina di questi prodotti, che vengono poi distribuiti anche nel resto del mondo. E, negli ultimi anni, ha fatto capolino tra questi adattamenti anche Lonely Castle in the Mirror, Il Castello Invisibile.

Tratto dal romanzo di Tsujimura nel 2017 e tradotto anche in italiano da Planeta DeAgostini nel 2019, è una storia che parla della ricerca di sé stessi. Un gruppo di sette ragazzi scopre un giorno che i propri specchi brillano. Toccando il proprio riflesso, questi vengono trasportati lontano, in un castello isolato e sconosciuto nel quale devono ambientarsi e riscoprire sé stessi, ma anche avverare un desiderio trovando una chiave nascosta.

Anime Factory, etichetta di Plaion Pictures, sta continuando attivamente a portare nuovi film nelle sale cinematografiche italiane. Dopo The First: Slam Dunk, arriva quest'altro progetto con una locandina che anticipa l'evento speciale. In esclusiva per Everyeye, in basso potete osservare il poster in italiano de Il Castello Invisibile, con Kokoro e gli altri ragazzi trasportati in questo luogo magico e misterioso, più la ragazzina con la maschera di lupo che li accoglie. Cosa rifletterà questo specchio?

Diretto da Keiichi Hara, già regista di Colorful, Il Castello Invisibile sarà disponibile nei cinema in Italia dall'11 al 13 settembre 2023. Non perdetevi anche il trailer de Il Castello Invisibile pubblicato in Giappone.