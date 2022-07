Il Castello Invisibile, ecco il trailer dell'anime tratto dal romanzo di Tsujimura

In Italia non si è sentito molto parlare de Il Castello Invisibile, romanzo di Mizuki Tsujimura uscito nel 2017, che è stato un pazzesco fenomeno editoriale in Giappone. La storia trae molta ispirazione dagli anime dello Studio Ghibli, ed è stata portata anche nel Bel Paese dall'editore De Agostini Planeta Libri nel 2019.

Il Castello Invisibile è un romanzo fantastico e misterioso che vede protagonista Kokoro, tredicenne decisa a isolarsi dal mondo in seguito a delle situazioni che ha vissuto a scuola. Un giorno, una luce in fondo al suo specchio la rapisce e la trascina in uno splendido castello abitato da una bimba e da altri sei ragazzi che, come lei, hanno smarrito la gioia di vivere. La bambina propone loro una sfida, e soltanto vincendola Kokoro e gli altri giovani potranno capire perché si trovano lì.

in questi giorni è stato pubblicato su YouTube il trailer dell'adattamento anime de Il Castello Invisibile, che oltre ad annunciare ufficialmente la produzione ne ha svelato diversi dettagli. Nel breve video si possono vedere soltanto alcuni dettagli del castello e di Kokoro, ma alla fine di esso viene svelato che ulteriori novità verranno svelate il 28 luglio, e che il film esordirà nel corso dell'inverno 2022.

Il trailer de Il Castello Invisibile ha inoltre rivelato che il direttore del film è Keiichi Hara (Colorful, Miss Hokusai, The Wonderland) presso lo studio A-1 Pictures. Visto il successo del romanzo è lecito attendersi una grande affluenza nei cinema giapponesi per la pellicola, e chissà che in futuro non possa arrivare anche nei cinema italiani.

Vi lasciamo alla nostra recensione di The Deer King e al punto della situazione su How Do You Live?, il nuovo film di Hayao Miyazaki