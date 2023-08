Il Castello Invisibile: ecco il trailer ufficiale doppiato in italiano

Mizuki Tsujimura ha scritto un romanzo nel 2017 che ha riscosso notevole successo in Giappone e per questo è stato utilizzato come base per la realizzazione di un film. Il Castello Invisibile, dopo un'ottima riuscita in Giappone, arriva anche in Italia, ma intanto si presenta in un video.

Anime Factory, l'etichetta di proprietà di Plaion Pictures che da anni si occupa di proporre un gran numero di anime doppiati in Italia, ha pubblicato il trailer in italiano de Il Castello Invisibile, film protagonista del prossimo evento cinematografico che si terrà a settembre 2023. Diretto dal regista Keiichi Hara, che in passato si è già occupati di Colorful, questo video disponibile in alto presenta la situazione particolare in cui si ritrovano alcuni ragazzi.

Tristi e soli in patria, vengono trasportati in un castello dopo aver guardato uno specchio. Questo castello, isolato, potrebbe nascondere la chiave per la realizzazione dei loro desideri e, come guida, si ritrovano una bambina vestita di rosso e con una maschera da lupo. I ragazzi dovranno imparare a conoscere meglio sé stessi, come si può vedere già dal trailer. Il video riprende uno dei trailer originali de Il Castello Invisibile.

Il Castello Invisibile esordirà in Italia l'11 settembre e la sua programmazione continuerà per altri due giorni, fino al 13. In Giappone, è stato candidato nel 2023 nella categoria Miglior Film d'Animazione ai Japan Academy Prize, il più importante del paese. E se non l'avete già vista, ecco la locandina italiana de Il Castello Invisibile.