Castelvania:Nocturne, i problemi dei due archi narrativi principali della prima stagione

La serie animata Castlevania: Nocturne, spin off della serie originale Castelvania, non rende giustizia ai due archi narrativi principali della prima stagione. La storia segue le vicende di Richter Belmont, ultimo discendente della dinastia di cacciatori di vampiri.

Dopo aver perso sua madre da bambino, decide di trasferirsi in Europa per vivere insieme ad una lontana parente e a sua figlia Maria Renard. Quando la minaccia di un messia oscuro inizia ad incombere sulla nazione, Richter dovrà raccogliere le forze per impedire all'oscurità di invadere il mondo. Se non avete familiarità con questo titolo, qui trovate la recensione dell'ultima stagione della serie originale Castelvania.

Il problema di questa serie risiede nella gestione dei due archi narrativi principali: quello di Olrox e quello dell'Abate. Olrox è un vampiro che si oppone a Erzsebet. Nella serie diventa un alleato di Richter nella battaglia contro il Messia Oscuro, tuttavia le sue motivazioni non sono mai del tutto chiare. Il motivo per cui odia Erzsebet non viene mai spiegato e il suo cambiamento di fazione sembra un po' forzato.

L'Abate invece è un leader religioso che si allea con Erzsebet. Anche in questo caso, le motivazioni del suo tradimento non vengono mai del tutto chiarite. Il motivo per cui si rivolge al lato oscuro non viene mai spiegato e la sua trasformazione in un villain risulta un po' improvvisa.

La serie avrebbe potuto migliorare questi archi narrativi con l'aggiunta di flashback o di dialoghi aggiuntivi. I flashback avrebbero potuto aiutare a mostrare il passato dei personaggi e a spiegare le loro motivazioni. I dialoghi aggiuntivi avrebbero potuto aiutare ad approfondire le relazioni tra i personaggi e a rendere i loro cambiamenti di fazione più organici.

In ogni caso, se volete farvi la vostra idea Castelvania:Nocturne è disponibile su Netflix. La serie ha molto da offrire, anche alla luce del precedente successo di Castelvania, qui spiegato dal produttore. La storia è coinvolgente e l'azione è spettacolare, tuttavia la mancanza di solidità dei due archi narrativi principali è un problema. Grosso? Abbastanza. Anche se un'eventuale seconda stagione potrebbe risolverlo facilmente.