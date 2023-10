Castelvania Nocturne: la prima stagione ha posto delle solide basi per un sequel

Il ritorno della serie animata di Castlevania con la storia della formazione di Richter Belmont sembra aver continuato in maniera brillante quanto introdotto nelle precedenti stagioni. Gli otto episodi di Castelvania: Nocturne disponibili su Netflix hanno ottenuto una buona accoglienza, e hanno posto le basti per una seconda stagione.

Ambientata circa 300 anni dopo le prime quattro stagioni, la storia della nuova serie vede come protagonista un lontano discendente dei Belmont, il diciannovenne Richter che ne bel mezzo della Rivoluzione Francese si ritrova a dover scoprire di più, e contrastare, il sedicente Messia Vampiro che sta ottenendo sempre più potere nella Francia occidentale. Nel corso della sua formazione Richter, affiancato da Maria e Annette, incontra suo nonno, Juste Belmont, e stringe un’alleanza con Mizrak, ma assiste anche all’ascesa inarrestabile dell’antagonista.

Le ultime puntate di Castlevania: Nocturne si sono rivelate ricche di azione, legata soprattutto allo scontro diretto con Erzsebet Bathory, regina dei vampiri, ma sono state anche segnate da un grande ritorno e colpo di scena. Gli autori hanno infatti deciso di rispondere indirettamente ad una delle domande più popolari tra gli spettatori della serie, ovvero dove erano finiti Alucard e Dracula, facendo tornare il dhampir figlio del primo vampiro.

Essendo in parte un prequel degli eventi di Castelvania: Rondo of Blood e Castelvania: Symphony of the Night era chiaro che prima o poi avremmo rivisto Alcuard, ma riportarlo in scena nelle sequenze conclusive ha confermato la volontà da parte degli autori di voler continuare la serie con una seconda stagione, per quanto debba essere ancora confermata da Netflix e Project 51 Productions. E voi avete visto Castlevania: Nocturne? Fateci sapere cosa ne pensate nei commenti.