Castlevania 3, Beastars, 7Seeds e altri anime tra le uscite Netflix di marzo 2020

Buone notizie per tutti gli abbonati Netflix perché poco fa, sono stati svelati in anteprima tutti i titoli a tema anime in arrivo nel mese di marzo 2020. Oltre ai grandi nomi, tra cui spiccano senza dubbio Castlevania 3 e Beastars, è stata confermata l'aggiunta di alcuni titoli decisamente interessanti come Altered Carbon: Resleeved e Sol Levante.

In calce all'articolo potete dare un'occhiata alla lista. Si parte quindi il 5 marzo con la terza stagione di Castlevania, composta da ben 10 episodi inediti. Il 13 sarà il turno dell'anime di Studio Orange Beastars, mentre il 19 arriverà lo spin-off anime di Altered Carbon. Il 23 dovrebbe essere il turno dell'anime in 4k Sol Levante, la cui presenza sarà confermata o smentita nel corso della prossima settimana, mentre a chiudere il mese ci penserà la seconda stagione di 7Seeds. Tutti questi anime saranno doppiati in italiano.

Nel catalogo Netflix US è stati poi confermato l'arrivo di altri titoli, come il film del 2017 Lu e la città delle sirene, le prime due stagioni di Kingdom e pochi altri. Questi titoli non dovrebbero arrivare nel nostro territorio, al netto di annunci dell'ultimo momento. Eventuali novità saranno annunciate nei prossimi giorni.

E voi cosa ne pensate? Qualcosa che attira la vostra attenzione? Fatecelo sapere lasciando un commento nel riquadro sottostante!