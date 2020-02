Castlevania 3: ecco le reazioni dei fan al trailer ufficiale della nuova stagione

Il trailer ufficiale di Castlevania 3 ha letteralmente mandato l'internet in fiamme, come è lecito aspettarsi da una produzione Netflix di questo calibro. I fan nelle ultime ore si sono riversati sui social per celebrare il ritorno di Trevor Belmont e compagni, e proprio a questo proposito abbiamo deciso di mostrarvi le migliori reazioni del web.

Come potete vedere in calce i fan non si sono di certo trattenuti, e non potrebbe essere altrimenti visto che la notizia è davvero arrivata come un fulmine a ciel sereno. La nuova stagione era stata annunciata erroneamente da Netflix nel mese di dicembre e dopo qualche giorno di confusione, lo stesso autore dovette intervenire per confermare che i nuovi episodi non sarebbero arrivati in tempi recenti. Gli appassionati pensavano quindi di dover aspettare fino ad Halloween, ma fortunatamente i tempi di attesa di sono rivelati molto più contenuti del previsto.

Netflix negli ultimi mesi ha costantemente cercato di rinnovare il proprio parco offerte per quanto riguarda le serie animate, ma non sempre i tentativi sono andati a buon fine. Giusto qualche mese fa il sito streaming ha annunciato alcune novità come Cagaster of an Insect Cage o Ghost in The Shell: SAC_2045, tutti prodotti accolti con giudizi misti da pubblico e critica. Castlevania continua ancora oggi ad essere una delle esclusive più interessanti, nonché una delle serie animate occidentali migliori in circolazione.

E voi cosa ne pensate? Guarderete la nuova stagione? Fatecelo sapere lasciando un commento nel riquadro sottostante!