Castlevania 3: lo scrittore Warren Ellis ci parla della genesi della serie Netflix

La terza stagione della serie animata di Castlevania è appena sbarcata su Netflix e ha già fatto parlare molto di sé. In un'intervista, lo scrittore della serie Warren Ellis ci parla del progetto e della sue ispirazioni.

Intervistato dal sito Collider, Warren Ellis ha risposto ad una serie di domande sulla serie. Nell'intervista emerge che lo scrittore avevano pianificato la serie per sole due stagioni, quindi ha dovuto rivedere i suoi piani quando gli è stato chiesto di lavorare ad una terza stagione, che è stato un pò come dover cominciare da capo ma, grazie al cast di attori, non ha avuto problemi a raccontare storie nuove utilizzando i personaggi della serie e raccontando le loro storie. Inoltre lo scrittore britannico ammette di non aver mai giocato nessun titolo della serie e di essersi affidato a ricerche sul web per apprendere quanto più possibile del canon della storia, rendendosi conto di dover creare quello che lui chiama "un horror psichedelico" vista la stranezza di alcune situazioni in cui sono coinvolti i personaggi di Alucard, Sypha Belnades e Trevor. Inoltre insieme a Kevin Kolde, produttore della serie, non chiude la porta ad un eventuale seguito visto che termina con "alcuni lavori e storie da finire". Forse le richieste dei fan per una quarta stagione saranno esaudite.

La serie prende spunto dal videogame Castlevania Judment?