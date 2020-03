Castlevania 3 è nella top 10 di Netflix, Warren Ellis ringrazia i fan per il supporto

Da pochissimi giorni, Netflix ha aggiunto una nuova feature alla sua popolare piattaforma: l'inserimento di una top 10. Quindi gli utenti potranno conoscere le serie TV di Netflix più viste sulla base delle visualizzazioni, aggiornate dinamicamente di giorno in giorno. Uno dei nuovi arrivi, Castlevania 3, ha già debuttato in questa classifica.

Warren Ellis, sceneggiatore di Castlevania, ha postato su Instagram una foto tratta proprio dalla schermata principale di Netflix dove è presente questa top 10. Come sapete, da poco ha debuttato sulla piattaforma la terza stagione di Castlevania e che in pochi giorni ha raggiunto la quarta posizione della top 10. Castlevania ha superato la serie TV "I am not okay with this" mentre al momento è dietro ad Altered Carbon. Considerata la gioventù di Castlevania, il risultato è già ottimo di suo e apre spiragli a una possibile quarta stagione di cui si è discusso. Condividete questo rapido successo della terza stagione?

Castlevania è un anime basato sul videogioco Castlevania III: Dracula's Curse di Konami e segue la storia di Trevor Belmont. La serie è prodotta da Netflix e fortemente influenzata dallo stile d'animazione nipponico. Nella nuova stagione di recente uscita è comparsa anche una citazione a Le Bizzarre Avventure di Jojo.