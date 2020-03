Castlevania 3 trae ispirazione anche dal gioco per Wii, Castlevania Judgement? Vediamolo.

Se n'è parlato tanto, è una serie le cui precedenti stagioni hanno riscontrato un grande successo di pubblico e finalmente Castlevania 3 ha fatto ufficialmente il suo debutto sulla piattaforma streaming più famosa del momento: Netflix. La serie ha saputo conquistare i cuori di molti appassionati tanto da spingersi fino alla terza stagione.

Non sappiamo per il momento che intenzioni abbia Netflix per il futuro. Possibile che verranno fatte altre stagioni, dal momento che la serie videoludica omonima prodotta dalla Konami ha molto materiale da offrire. In ogni caso sono in molti a sperare che la storia di Trevor Belmont e dei suoi amici cacciatori di vampiri Sypha e Alucard continui.

Sappiamo benissimo, se non lo sai te lo dico ora, che le prime due stagioni di Castlevania erano basate pienamente sul videogioco Castlevania 3 per la piattaforma Nintendo Entertainment System. Bene, sembrerebbe invece che questa terza stagione si spinga oltre, strizzando l'occhio a uno dei giochi più strani della franchise d'azione horror che ha appassionato tantissime persone nel mondo.

Infatti, c'è una parte della serie, in cui si vede Saint Germain, personaggio introdotto per la prima volta i Castlevania: Curse of Darkness, che ha un incubo, il quale ben presto si rivela un vero e proprio trip, in cui lui ha visioni sul futuro e sul passato. Nel suo errare ha strani incontri. Prima con delle bestie meccaniche giganti e un aborigeno che lo invita a raggiungerlo, e per finire si imbatte nel suo amore perduto, una persona estremamente importante per lui. Ma non è questo ciò su cui ci dobbiamo soffermare, ma bensì il contesto, il luogo in cui avviene tale incontro.

Di fatti, un occhio attento e chi ha giocato alle serie videoludiche da cui è tratto l'anime, avrà notato che il paesaggio intorno a Saint Germain non è altro che un posto presente in un altro gioco della serie, ovvero Castlevania Judgement. Ma cos'è Castlevania Judgement? È un gioco di combattimento della serie prodotto per Nintendo Wii in cui vari eroi e cattivi della serie strappati alle loro linee temporali si incontrano per poi combattere tra di loro.

Questo non solo ci fa piacere, poiché fa capire come la serie animata sia in continua espansione, ma ci fa pensare quindi che non sia da escludere una linea temporale ballerina che ci porterà a un punto in cui cattivi e eroi di periodi diversi si ritroveranno per combattere tra loro.

Cosa ne pensi di questo piccolo particolare di Castlevania 3? Te n'eri accorto oppure no? Faccelo sapere qui sotto nei commenti.

Ifan di Castlevania sono già in attesa di una quarta stagione, secondo uno sceneggiatore.